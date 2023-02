Koniec spaľovacích automobilov! Kde môže byť problém a čo si o tom myslia slovenské automobilky?

Už len 12 rokov a koniec! Európsky parlament schválil dlho skloňované opatrenie na znižovanie emisií. Definitívny koniec predaja nových áut s benzínovým a naftovým motorom príde od roku 2035. Ako to bude vyzerať a ako sa k tomu stavajú slovenské automobilky?

Členské štáty Európskej únie už príslušnú legislatívu schválili a teraz ju odsúhlasil aj europarlament. A to aj napriek odporu konzervatívnych poslancov, najväčšej skupiny v Európskom parlamente. Stúpenci zákona argumentujú, že európskym výrobcom automobilov poskytne jasný časový rámec prechodu na výrobu elektrických vozidiel s nulovými emisiami. A podporí tiež investície v rámci boja s konkurenciou z Číny a USA.

Okrem toho zákaz predaja áut so spaľovacími motormi podporí aj ambiciózny plán EÚ stať sa do roku 2050 klimaticky neutrálnou ekonomikou. Oponenti zákazu však tvrdia, že ani európsky priemysel, ani mnohí motoristi nie sú pripravení na také dramatické prerušenie výroby vozidiel so spaľovacím motorom, ktoré ohrozuje tiež státisíce pracovných miest.