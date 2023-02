Matovičova „atómovka“ pod paľbou kritiky: Môže mu vôbec prejsť 500 eur za voľby? Ako to majú v iných krajinách!

To nemôže myslieť vážne! Tak znie najčastejšia reakcia na najnovší nápad šéfa OĽaNO Igora Matoviča (49), ktorý by chcel vyplácať po 500 € každému občanovi, ktorý sa zúčastní na septembrových predčasných voľbách.

Odborníci upozorňujú, že krajiny, ktoré si chcú poistiť účasť občanov vo voľbách, majú zavedenú povinnú volebnú účasť. Ani tie, ktoré sa snažia voličov k účasti motivovať, to nerobia takýmito okázalými gestami.

Ďalšia Matovičova „atómovka“ tentoraz vyrazila dych aj tým, ktorí sú už proti jeho prekvapivým nápadom patrične obrnení. Šéf OĽaNO si od tohto nápadu sľubuje zvýšenie voličskej účasti a tiež to, že sa zvýši počet hlasov pre demokratické strany.

„História dokazuje, že v čase veľkých kríz sú ľudia náchylní voliť skratkovité, ,ľúbivé‘ riešenia, ktoré sa však následne preukážu ako tie najhoršie možné,“ argumentuje Matovič a dodáva, že by chcel zabrániť tomu, aby ústavnú väčšinu získala napríklad kombinácia strán Smer, Hlas a Republika. Podľa odborníkov by však sľubovanie finančných odmien za odvolenie mohlo mať presne opačný efekt, keďže k voľbám by prišli voliči, ktorých ani veľmi nezaujíma osud krajiny, ale len si chcú finančne prilepšiť.