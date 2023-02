Matovič chce rozdávať 500 € za účasť vo voľbách, politológ sa chytá za hlavu: Toto je niečo...

Šokujúci návrh! Líder OĽANO Igor Matovič (49) by chcel, aby štát zaplatil každému občanovi, ktorý príde odvoliť v septembrových predčasných parlamentných voľbách, rovných 500 eur.

S novou „atómovkou“, ktorá by stála do dvoch miliárd eur, prichádza po tom, čo mu neprešiel v parlamente návrh odpúšťať časť poplatkov štátu. Čo mu odkazujú v národnej rade?

Päť stoviek na prilepšenie len za to, že si človek príde splniť svoju občiansku povinnosť. „Reálne hrozí povolebné vytrhnutie Slovenska z európskych a euroatlantických štruktúr a pripútanie Slovenska k Rusku. Ak sa Slovensko má rozhodnúť pre takúto samovražednú misiu, je správne, aby o prípadnej zásadnej zmene orientácie Slovenska rozhodlo maximum zo všetkých potenciálnych voličov,“ napísal do dôvodovej správy Matovič.

Vraj nechce, aby ľudia volili priamo OĽANO a zároveň odmietol, že by šlo o volebnú korupciu. To by podľa neho platilo práve vtedy, ak by podmienkou bola voľba nejakej konkrétnej strany. Šéf OĽANO tento nápad sám nazval ďalšou „atómovkou“, čo je nelichotivé pomenovanie, ktorým označujú jeho unáhlené nápady jeho politickí oponenti. Vyplácanie peňazí by sa podľa neho malo týkať len septembrových predčasných volieb a prostriedky by každému voličovi malo vyplatiť ministerstvo vnútra do 90 dní od vyhlásenia výsledkov volieb.