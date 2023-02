Zavedie sa odmena za účasť na voľbách? Poslanci rozhodli!

Odmena za účasť na parlamentných voľbách formou zľavy desať percent sa nateraz na Slovensku nezavedie. Poslanci Národnej rady (NR) SR neposunuli v utorkovom hlasovaní do druhého čítania novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorá to predpokladala. Znížiť sa tiež malo kvórum pri miestnom referende.

Návrh predložili poslanci za OĽANO. Novelu podporili poslanci OĽANO a Sme rodina, ako aj nezaradení poslanci okolo Kristiána Čekovského a poslanci strany Za ľudí. Takmer všetci poslanci SaS návrh nepodporili. Poslanci Smeru-SD aj z mimoparlamentného Hlasu-SD boli proti.

OĽANO chcelo návrhom tiež znížiť započítanie prednostných hlasov vo voľbách do NR SR a vo voľbách do Európskeho parlamentu z troch percent na jedno percento. Súčasťou novely bol aj návrh legislatívne upraviť prezidentské voľby poštou či zabezpečiť distribúciu zoznamu kandidátov do domácností aj vo voľbách do orgánov samosprávy.

Zrušiť sa tiež mala povinnosť poskytovať transparentný účet pre banky, ktoré nevedú platobné účty spotrebiteľom. Poslanci chceli tiež znížiť hranicu získaných hlasov pre aktívnu žalobnú legitimáciu neúspešného kandidáta vo voľbách do orgánov samosprávy z desiatich percent platných hlasov na päť percent.

Návrh odmeňovať voliča vo voľbách do NR SR formou zľavy z poplatkov platených štátu vychádza z predvolebnej ankety hnutia OĽANO. Zľavy sa mali týkať napríklad služieb ako osvedčovanie odpisov či podpisov, takisto výpisu z listu vlastníctva, kópie katastrálnej mapy, vydávania občianskych preukazov, cestovných pasov, zbrojných preukazov či vydávania stavebného povolenia.