Nový prieskum vám zdvihne obočie: SaS na hrane zvoliteľnosti a ako je na tom Dzurinda?

Ukazujú sa prvé čísla. Do predčasných volieb zostáva necelých osem mesiacov a prieskumy tak začnú naberať na váhe. Ten aktuálny od agentúry FOCUS pre TV Markíza prvýkrát meral popularitu nového projektu expremiéra Mikuláša Dzurindu (68). Jeho Modrá koalícia existuje len pár týždňov, no zatiaľ veľa vody nenamútila. Do problémov sa začína dostávať Richard Sulík (55) z SaS.

V prieskume sa na prvom mieste umiestnil Hlas Petra Pellegriniho, ktorý získal najlepšie čísla za posledné dva roky. Ešte minulý rok ho dobiehal Smer, z ktorého sa poslanci pôvodne vyčlenili, teraz ich delí šesť percent. Strana Roberta Fica je však naďalej na druhom mieste a vybralo by si ju 14,6 % voličov. „Je možné, že sa ľudia prelievajú medzi týmito dvoma hnutiami, ktoré majú veľa spoločného,“ vysvetľuje politológ Tomáš Koziak. Otvoriť galériu Volebné preferencie Zdroj: anc Na treťom mieste je Progresívne Slovensko, ktoré si na začiatku nového roka pohoršilo o necelé dve percentá. Naopak, s miernym rastom hneď nasleduje extrémistická Republika, ktorú vytvorili odídenci od Kotlebu. „Môžu voličov naberať, keďže sa k nim ešte môžu pridať aj ďalší Slováci, ktorí sú teraz rozhodnutí voliť ĽSNS, no tá je dlhodobo mimo parlamentu,“ hodnotí Koziak. Modrá koalícia chce rozširovať svoje rady: Miroslav Kollár prezradil s akou stranou budú rokovať! Po novom sa však musia začať obávať v strane SaS, ktorá si pripisuje zásluhy za koniec Igora Matoviča vo vláde. Najnovšie čísla dávajú sulíkovcom len okolo 5,3 % voličov, čo je na hranici postupu do Národnej rady. „Voliči si zrejme vyhodnotili, že komunikácia okolo odchodu SaS z vlády posledného pol roka bola mimoriadne chaotická a zdalo sa, že ani v SaS nevedia, čo vlastne chcú robiť ako ďalší krok. Z tohto sa budú zrejme spamätávať dlhodobejšie,“ odhaduje Koziak. Prestížny Česko-Slovenský ples: Politici ako ich v parlamente neuvidíte a Verešová s nebezpečne vysokým rozparkom! Prvýkrát sa v prieskume objavuje Modrá koalícia, ktorá je projektom expremiéra Mikuláša Dzurindu. Ten ešte neoznámil hlavné tváre a nie je jasné, či sa mu podarí spojiť niektoré subjekty, ako plánuje. „Výsledok je celkom zaujímavý a nehovorí o tom, že by Dzurinda už mal zabudnúť na politiku. V jeho prípade to bude záležať od toho, ktoré strany pospája, ale viem si predstaviť, že nakoniec ten prah zvoliteľnosti do NR SR prekročia,“ uzavrel Koziak.