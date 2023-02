Prvý duel premiéra Hegera s expremiérom Pellegrinim: Čo všetko si vykričali!

Poriadne ostrý súboj. Súčasný premiér Eduard Heger (46) sa prvýkrát zúčastnil na dueli s bývalým predsedom vlády Petrom Pellegrinim (47).

V štúdiu Na telo to medzi nimi iskrilo takmer pri každej téme a divákom predviedli, že na zásadné otázky krajiny majú často iný pohľad. Ako dopadol ich prvý stret pred očami divákov?!

Debata sa začala aktuálnym sporom o tom, či má Slovensko poslať stíhačky MiG-21 na pomoc bojujúcej Ukrajine. Heger tvrdí, že sú na to pripravení, ale musia predtým ešte spraviť niekoľko krokov. „Už teraz sme z Európskeho mierového programu dostali 80 miliónov eur,“ obhajoval to, že za bojové lietadlá môžeme dostať inú výzbroj alebo peniaze.

„Musíme rokovať aj na slovenskej pôde, či vláda môže takýto krok urobiť. Keď o peniaze budeme žiadať, tak to budeme musieť mať kvalitne nacenené,“ dodal súčasný šéf vlády. Pellegrini tvrdí, že v zásade nie sú proti pomoci Ukrajine, no spravili by tak pod jednou podmienkou. „Je úplne legitímne, že prezident Zelenskyj požiadal členské krajiny o pomoc, druhá vec je, ako sa členské krajiny k tomu postavia. Môžeme pomáhať ďalej, ale už pri takej závažnej otázke, ako je dodávka lietadiel, čo sú vysoko sofistikované bojové systémy, by sme mali postupovať spoločne s partnermi NATO,“ povedal Pellegrini a odvoláva sa na stanoviská vlád Poľska či Nemecka, ktoré hovoria, že takýto krok sa musí dobre zvážiť.