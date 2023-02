Poslanec Martin Klus EXKLUZÍVNE: Pravda o fleku za 25 000 eur!

Čelí veľkej kritike. Poslanec Martin Klus (42) pred pár mesiacmi odišiel z domovskej SaS. Už vtedy sa skloňovalo to, že má namierené do vysokej diplomatickej funkcie, čo sa napokon potvrdilo. Vláda ho nominovala na flek v Luxemburgu s platom takmer 25 000 € mesačne.

Začalo sa hovoriť o „politickej korupcii“, keďže k tomu došlo až po tom, čo vystúpil z SaS a začal podporovať vládu s Igorom Matovičom (49). V rozhovore pre Nový Čas Klus vysvetľuje, aké je zákulisie jeho odchodu.

Vláda vás nedávno schválila za kandidáta na Európsky Dvor audítorov. Mám tu jeden citát: „Martin Klus nikdy k auditu nepáchol, má to veľmi nepeknú pachuť.“ Viete kto tieto vety povedal?

Registrujem viacero výrokov na moju adresu, ale tento neviem priradiť ku konkrétnej osobe.

Bol to pán Sulík, váš bývalý šéf v strane SaS. Hovoril dokonca aj to, že možno budú vaše vymenovanie za kandidáta posudzovať orgány činné v trestnom konaní. Majú čo posudzovať?

Samozrejme, že nie, a veľmi ma prekvapuje, že Richard Sulík dokáže niečo také vypustiť zo svojich úst. O to viac, že sme sa dohodli pri mojom odchode z SaS, že si nebudeme veci odkazovať cez médiá. Richard vedel o tejto mojej ambícii, nakoniec ja som prvýkrát bol riešený na koaličnej rade ešte v roku 2021 ako podpredseda SaS a ako nominant SaS na túto pozíciu. Z toho pravdepodobne vychádzal, keď aj na jeseň vyhlásil, že možno tade by mohli viesť moje kroky, a teraz, keď má potrebu dávať von takéto výroky, je to jeho vec. Je to zase jedna z dohôd, ktoré nedodržal, ja sa k tomu viac vyjadrovať nebudem.

Nedá mi ale nereagovať na tie orgány činné trestnom konaní. Viete, keď som odchádzal zo SaS, nemalý počet ľudí, a dokonca členov SaS, sa ma pýtalo, či náhodou Richarda niekto nevydiera. Že od začiatku júla až v podstate do súčasnosti koná tak, ako koná, alebo či tam nie je niečo iné. Ja som všetkým povedal, že nie, on to robí z presvedčenia. A on veľmi dobre vie, že moje presvedčenie bolo, že som ho v niektorých aktivitách nemohol podporiť, a nemalo to nič spoločné s tým, že som už od leta 2021 pripravoval na to, že by som mohol byť nominantom vlády na túto pozíciu.