Matovič sa rozhodol kaziť vládu premiérovi: Zotne hlavy trom ministrom?!

Bude poľovať po celej svojej pôvodnej vláde?! Igor Matovič (49) už takmer dva mesiace nie je ministrom financií, ale len obyčajným poslancom. Za tých pár týždňov sa však on či jeho hnutie rozhodli páliť po viacerých ministroch, ktorých stále vedie jeho pravá ruka Eduard Heger (46). Svoje tak schytali Lengvarský (53), Hirman (52) a najnovšie aj Káčer (57). Prečo sa snaží hádzať polená pod nohy premiérovi?

Celé to Matovič spustil začiatkom januára, keď bol problém so zálohovými platbami za elektrinu. Zodpovedný za to bol podľa neho minister hospodárstva Karel Hirman.

„Pán minister, teplúčko? Vzhľadom na grandiózne zlyhanie ministra hospodárstva pri (ne)riešení zálohových platieb na energie... Neviem si predstaviť, že podporím akúkoľvek novú vládu, kde by pán Hirman mal byť ministrom,“ napísal Matovič. Hirman reagoval stručne: „Tento pán je najlepšie, keď sa nekomentuje. Potom sa len podporuje tá kultúra, ktorú vnáša do spoločnosti, a ten chaos.“

Staronový terč

Ako ďalší terč slúži šéf zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Ten má problémy s plánom obnovy a najmä meškaním výstavby nemocnice Rázsochy v Bratislave, čo môže predznamenať stratu stámiliónov eur z plánu obnovy. Matovičov poslanec Peter Kremský tvrdí, že Lengvarský je za to priamo zodpovedný.