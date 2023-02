Zomrel komunistický papaláš: Kto bol Lubomír Štrougal († 98)? Spájali ho s legendárnou speváčkou

Tajomstvá si vezme do hrobu. Lubomíra Štrougala († 98) jedni považovali za prijateľnejšiu verziu totalitného zla oproti jasným záporákom typu Klementa Gottwalda či Miloša Jakeša, podľa iných niesol rovnakú vinu ako oni.

Expolitik zločinného režimu, ktorého už nestihli postaviť pred súd, pretože trpel duševnou chorobou, zomrel vo veku 98 rokov. Počas svojej kariéry stihol vystriedať posty ministra vnútra aj pôdohospodárstva a takmer 20 rokov bol predsedom komunistickej federálnej vlády.

Správu o Štrougalovom úmrtí potvrdil českému serveru Seznam Zprávy dlhoročný ponovembrový poslanec Komunistickej strany Čiech a Moravy Jiří Dolejš. O okolnostiach toho zatiaľ veľa známe nie je, vie sa však, že Štrougal už dlhé roky trpel demenciou. To bol aj dôvod, prečo bolo minulý rok zastavené jeho stíhanie v súvislosti so streľbou na československých hraniciach do osôb, ktoré sa pokúšali z komunistického žalára uniknúť.





Štrougalova demencia podľa súdnych znalcov pokročila natoľko, že nebol schopný chápať obsah a zmysel úkonov trestného konania. Pozostalí po obetiach streľby sa ešte pokúšali toto rozhodnutie napadnúť na Ústavnom súde. „No teraz, keď doktor Štrougal zomrel, už nebude čo preskúmavať,“ skonštatoval v pondelok obhajca viacerých z nich Lubomír Müller.