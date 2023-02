Milan Krajniak chce valorizovať dôchodky pevnou sumou: Čo sa pre vás zmení, ak návrh prejde?

Každému dôchodcovi pridať rovnakú sumu. S týmto návrhom prišiel v relácii Sobotné dialógy dočasne poverený minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (50).

Podľa neho by takáto valorizácia dôchodkov bola výhodnejšia pre tých s nižšími dôchodkami. Jeho diskusnému partnerovi z Hlasu Erikovi Tomášovi (47) sa to až tak nepozdáva. Tvrdí, že ak by platil tzv. automat schválený za čias vlády Smeru, dostali by dôchodcovia viac.

Krajniak prišiel s nápadom pridať v časoch inflácie mimoriadne každému dôchodcovi rovnakú sumu bez ohľadu na výšku jeho dôchodku. Išlo by o iný model, ako je ten uplatňovaný teraz, keď sa dôchodky valorizujú percentuálne, čím sa posilňuje princíp zásluhovosti. Viac pridané dostáva ten, ktorý odvádzal viac peňazí do Sociálnej poisťovne. Krajniak navrhol pevnú valorizáciu zatiaľ ako mimoriadne opatrenie v čase krízy.

„V minulom roku sú 13. a 14. dôchodok nastavené sociálne, teda tí s tými najnižšími dôchodkami dostávajú viacej. Tak dôchodca s 300 € dôchodkom dostal minulý rok o 470 € navyše,“ vysvetľoval minister. Pýta sa, či by nebolo férovejšie pristúpiť v čase vysokej inflácie k valorizácii inak. „Príklad: že by to vyšlo 45 € pre každého dôchodcu, čím by sme percentuálne tým dôchodcom s najnižšími dôchodkami pomohli viac ako tým, ktorí majú dôchodok 900 eur,“ objasnil.