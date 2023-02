Exminister Kaliňák a oligarcha Brhel vypovedali na polícii: Čo sa píše v uznesení NAKA?!

Predvolaní na políciu. Bývalý minister vnútra Robert Kaliňák (51) spolu s podnikateľom Jozefom Brhelom (61) dorazili v piatok ráno na výsluch do NAKA. Vysvetľovať mali obvinenie z podplácania, ktoré im bolo vznesené tento týždeň. O čom je samotné uznesenie NAKA?

Celý prípad sa týka toho, že Kaliňák mal byť organizátorom podplácania bývalého šéfa Finančnej správy Františka Imreczeho. Ten spolupracuje s políciou a priznáva sa k trestným činom. Pointou tohto prípadu je, že Imrecze mal dostávať doplácané k svojmu platu štátneho úradníka 200 000 € ročne od oligarchu spájaného so Smerom Jozefa Brhela.

Spolu s Kaliňákom popierajú, že by k niečomu došlo. Obaja prišli v piatok ráno do NAKA, kde ich predvolali.povedal Kaliňák a označil ho za absurdné.

Brhelov advokát Michal Mandzák tvrdí, že ide o zaťahovanie NAKA do politického boja a bránia sa tým, že Imrecze o skutkoch vypovedal už v júni 2021. „Pokiaľ by to bol trestný čin, už vtedy by mali OČTK vo veci vzniesť obvinenie,“ ukončil.

Šéf Smeru Robert Fico útočil na vyšetrovateľku Moniku Barčákovú, ktorá podľa neho nie je nestranná. Sám Brhel sa ani pri príchode, ani pri odchode z polície nevyjadril. Obom hrozí v prípade dokázania viny 5 až 12 rokov za mrežami.