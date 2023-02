Budaj priznáva, že tajnej polícii podpísal spoluprácu: Ako sa háji pred obvinením z donášania ŠtB?!

Dušu som nestratil a klamal som len svojich väzniteľov. Aj tak sa bráni minister životného prostredia Ján Budaj (70) proti obvineniam, že mal vedome spolupracovať s ŠtB a dokonca donášať komunistickým tajným na dvoch svojich kamarátov z disentu.

Zvažuje aj súdnu obranu a na odstúpenie zatiaľ nevidí dôvod, hoci dodáva, že sa ho môže kedykoľvek rozhodnúť vymeniť premiér Eduard Heger (46). Čo Budaj hovorí o svojich stykoch s ŠtB a prečo sa o nich nikdy nezmienil ľuďom, na ktorých mal donášať?

Odstúpiť sa nechystám

Napriek tomu, že priznáva styky seštebákmi, Budaj sa zatiaľ nechystá odísť zo svojho postu. Dodáva však, že ak chce, môže ho vymeniť premiér Eduard Heger. „Má plnú právomoc ma vymeniť z akéhokoľvek dôvodu, nielen z tohoto,“ hovorí Budaj.

„Ja som vyvodil maximálnu osobnú zodpovednosť len kvôli samotnému podozreniu už pred 32 rokmi,“ pripomína Budaj udalosti z roku 1990, keď naňho Vladimír Mečiar tesne pred prvými slobodnými voľbami prvýkrát vytiahol dokumenty, podľa ktorých bol agentom ŠtB. Hoci Budaj následne odstúpil z kandidátky, podľa lídra VPN Fedora Gála sa jeho rozhodnutie nerodilo vôbec ľahko. Heger hovorí, že nepristúpi na hry Fica. „ÚPN skonštatoval, že komunistický režim považoval J. Budaja za nepriateľskú osobu,“ uviedol premiér.

Dáva mi to šancu na obranu



Správu objavil český historik Prokop Tomek počas práce na dokumente RTVS. Už minulý rok Budaj požiadal o sprístupenie správy o svojej údajnej spolupráci - po tom, čo sa zistilo, že vôbec existuje. „Ako zahraničný štátny občan musím prejsť nejakou procedúrou, ale vo februári by mal byť sprístupnený,“ sľubuje Budaj. Zvažuje, že sa bude brániť na súde. „Prekážkou bude aj to, že nie všetci aktéri žijú,“ dodáva.

Ako reaguje na to, že v spise sa píše o 9 agentúrnych správach „ktorých obsah čiastočne obsahoval činnosť objektov“? „To je pre mňa záhada, nikdy som žiadne správy nepodal. Iná vec je, že ja som celé tie dva roky chodil na výsluchy. Už samotná predvolanka dokazuje, že eštebák robil jeden trik, ktorý je v týchto službách známy - namiesto, aby mal agenta, on ho predvolával. Čiže, kde prišli na to, že majú 9 správ, to chcem odhaliť. Určite nie odo mňa, ale mohla to byť táto manipulácia,“ uzavrel.