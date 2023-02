Poslanec Martin Klus mieri za novou prácou: Flek za 20 000 € za odmenu?!

Získa prestížny post. Bývalý poslanec SaS Martin Klus (42) pôsobil od volieb ako štátny tajomník na ministerstve zahraničia. Tam skončil po tom, čo SaS odišla z vlády.

Krátko nato sa od domovskej strany odtrhol, podporoval kabinet, v ktorom bol aj minister Igor Matovič (49) a odmietal predčasné voľby. Sám naznačoval, že svoju budúcnosť vidí v diplomacii, čo potvrdzuje aj najnovší krok Hegerovej vlády.

Klus smeruje do Luxemburgu, keďže v utorok vláda schválila návrh, podľa ktorého je kandidátom na člena Európskeho dvora audítorov. Nominovalo ho tam ministerstvo financií, ktoré dočasne vedie práve Heger po tom, čo z neho musel odísť Matovič. Klus podľa rezortu spĺňa požiadavku nezávislej a osobitne kvalifikovanej osobnosti na tento post, vzhľadom na jeho skúsenosti zo zastávania vysokých štátnych funkcií, predovšetkým ako štátneho tajomníka. Poslanec SaS Juraj Krúpa hovorí, že miesto sa spája s lukratívnym platom okolo 20 000 €.





„Pohybuje sa to okolo tejto sumy,“ potvrdil Krúpa. On sám túto ponuku označil za „predvolebnú korupciu“ zo strany OĽaNO. Klus sa k nominácii v utorok nevyjadril, reagoval skôr pre RTVS: „Tak je to, samozrejme, absolútny nezmysel, ja som svoje dôvody odchodu z SaS a podpory vlády komunikoval pomerne dlho a pomerne transparentne. Toto absolútne neobstojí a každý, kto to hovorí, chce len poškodiť moje dobré meno.“ Klus sa voči SaS vymedzil už dávnejšie, nesúhlasil s predčasnými voľbami a tiež nehlasoval za odvolanie Matoviča.