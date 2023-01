Dohadovanie o termíne predčasných volieb nemá konca: Hádky politických lídrov! Čo je v hre?

V júni alebo v septembri? Dohadovanie o termíne predčasných volieb nemá konca. Opozícia tlačí na čo najskorší výber nového parlamentu, vládne strany chcú voľby čo najneskôr.

Len pár hodín pred definitívnym hlasovaním, ktoré je naplánované nadnes o 17.00 hod., lídri rokovali o tom, kedy to vlastne bude. Ešte cez víkend sa zdalo, že dohoda je už jasná a platia slová dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera. „Členovia bývalej koalície sa dohodli, že predčasné voľby budú 30. septembra,“ povedal pred týždňom. Medzitým parlament schválil zmenu ústavy, na základe ktorej možno skrátiť volebné obdobie uznesením parlamentu.

Zostávalo už len dohodnúť sa na termíne predčasných volieb, keďže Hegerov kabinet stratil koncom minulého roka dôveru a vládne s obmedzenými kompetenciami. Opozícia na čele s Petrom Pellegrinim a Robertom Ficom presadzuje júnový alebo dokonca májový termín, z koalície by takýto termín akceptovalo len hnutie Sme rodina.





Boris Kollár tak v pondelok popoludní zvolal stretnutie, na ktorom sa zúčastnil Richard Sulík z SaS. Ak by sa liberáli pridali k predčasným voľbám v termíne do leta, tak by mohli nájsť v parlamente dostatok hlasov. Sulík po rokovaní s Kollárom oznámil, že sa nedohodli na zmene dátumu.