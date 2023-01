Kollár považuje Pellegriniho Hlas za príčetný, politológ: Už si dlho hrkútajú, vidím to takto!

Parlamentné voľby sa blížia! Ako sa zdá, strany už kujú možné spojenectvá.

Otvorene o spolupráci so stranou Hlas-SD hovorí aj šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár. Dá sa Pellegrinim presvedčiť aj na júnový termín volieb?

Zaznelo to na plné ústa. Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár a líder Hlasu Peter Pellegrini sa netaja tým, že si vedia predstaviť spoluprácu v rámci vládnej koalície.

„S každou normálnou politickou stranou budeme rokovať, pre mňa je Hlas príčetná politická strana,“ odpovedal Kollár na otázku, či si vie predstaviť koalíciu s Hlasom-SD a so Smerom-SD v relácii RTVS O 5 minút 12. Sympatiami k strane Kollára sa netajil ani Pellegrini, ktorý má zatiaľ podľa prieskumov najväčšiu šancu zostavovať vládu a môže rozdávať povolebné karty.

Kollár tvrdí, že on sám síce podporuje májový aj júnový termín volieb, no dohoda bývalých koaličných strán je na 30. septembri, s čím Hlas rozhodne nesúhlasí. Líder SaS Sulík zároveň vyzval predsedu parlamentu Kollára, ktorý najskôr súhlasili, so septembrovým termínom a teraz dáva najavo svoju nespokojnosť, aby namiesto „nariekania v médiách“ inicioval rokovania na zmenu termínu. „SaS je na takéto rokovania pripravená,“ pripomenul Sulík.



