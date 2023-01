Kandidáti na prezidenta si v debate nič nedarovali: Dotiahne sa Babiš na Pavla?! Politológovia reagujú

Dnes to vypukne. V druhom kole prezidentských volieb v Česku sa proti sebe postavia ťažké politické váhy. Favoritom na zisk prestížnej stoličky je v súčasnosti generál Petr Pavel (61), ktorého potrápi bývalý premiér Andrej Babiš (68). Obaja majú za sebou niekoľko vzájomných duelov, kde si nič nedarovali a sobotné výsledky ešte môžu poriadne prekvapiť.

Jedna z posledných debát sa uskutočnila na CNN Prima News, kde obaja kandidáti hovorili, že chcú spojiť rozdelenú spoločnosť. Následne sa ako v predchádzajúcich diskusiách sporili o vojne, hovorili o svojej minulosti, viere a bezpečnostných otázkach. Generál vo výslužbe Pavel priniesol Babišovi zarámovaný článok o kolektívnej obrane v NATO.

Narážal na jeho vyjadrenia, že by nevyslal českých vojakov na pomoc napadnutému Poľsku či Pobaltiu, čo spôsobilo medzinárodný škandál a Babiš sa zaň musel ospravedlňovať. „Ako vojak som slúžil všetkým, nebudem robiť žiadnu zmenu,“ povedal Pavel s tým, že voľby nevníma ako súboj svojich a ostatných voličov.

Babiš reagoval, že by chcel spraviť hrubú čiaru. „A spoločne sa dohodnúť s premiérom Fialom a snažiť sa spájať. Myslím si, že by som to dokázal,“ povedal. Pavel pripomínal Babišovi jeho riadenie štátu počas covidovej epidémie. Označil ho za „predstaviteľa chaosu“.

Babiš si nemyslí, že by v kampani strašil vojnou on sám, ale robí to podľa neho mnoho iných. Volební súperi sa zhodli na tom, že by ako prezidenti navštívili ukrajinské hlavné mesto Kyjev. Pavel povedal, že by sa tam chcel vydať spoločne so slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou.