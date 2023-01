Matovič sa predvádza: Zaujímavé, ako chce platiť poslancov! Dosiahne radikálne zníženie miezd v parlamente?

Presunul sa do parlamentu a začína sa predvádzať. Bývalý premiér Igor Matovič (49) po strate vládnych kresiel prešiel do parlamentu. Tam sa už z pozície poslanca vrátil k tomu, na čo bol roky zvyknutý - hádaniu sa s opozíciou a predkladaniu často bizarných návrhov.

Medzi ne možno najnovšie zaradiť jeho plán okresať mzdy poslancov zo súčasných 6-tisíc eur na 2 tisícky.Podľa Matoviča na to OĽaNO nie je odkázané.

„Preto prídem s návrhom na zníženie platov poslancov, s tým, aby ten zvyšok doplácali politické strany, lebo vidím to na hospodárení nášho hnutia. Poslanci nemusia mať päťtisícové platy. V pohode môžu mať dvojtisícové platy a politické strany sú dostatočne bohaté na to, aby si platili svojich poslancov zo štátneho príspevku,“ povedal Matovič.

Politológ Jozef Lenč hovorí, že „je to rovnako rozumný a kvalitný nápad ako všetky nápady poslanca Matoviča“. „Myslím si, že tak, ako mu od chuti odpadli iné grandiózne predstavy, čo by sa malo urobiť, tak mu od chuti odpadne aj tento. A kto by vyplácal peniaze tým, čo odídu zo strany? Ak nebudú poslanci dostatočne platení od štátu, tak budú dostatočne platení od niekoho iného,“ uviedol Lenč.