Nový spor medzi ambulanciami, poisťovňami a ministerstvom: Budú si celé zákroky pacienti platiť sami?!

Po lekároch v nemocniciach je v slovenskom zdravotníctve ďalší veľký spor. Už niekoľko týždňov kričia ambulantní lekári s tým, že nezvládajú platiť účty za energie, ktoré im chodia.

Kompetentní reagovali, že budú môcť využiť schémy, ktoré pripravili, no zdá sa, že to nie je jediný problém. O pár dní sa im končia zmluvy s dvomi zdravotnými poisťovňami a otvorene hovoria, že ak sa nevyrieši situácia s platbami za výkony, tak ich nebudú predlžovať.

Len pred týždňom ambulancie oznámili, že budú vyberať od pacientov poplatky za vyšetrenie, teraz prichádza ďalšia nepríjemná správa. Šéf Asociácie súkromných lekárov Marián Šóth vraví, že situácia je veľmi neprehľadná, keďže nevedia, koľko peňazí dostanú od poisťovní za výkony. „Blíži sa míľnik 1. február 2023 - keď sa nám skončia zmluvy so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a s poisťovňou Dôvera, to znamená, že do 1.2. musíme vedieť definitívny výsledok,“ objasňuje Šóth.

Ponúkajú sa podľa neho tri scenáre - buď niektoré ambulancie celkom zatvoria, začnú vyberať vyššie poplatky alebo si pacient bude hradiť všetky vyšetrenia sám. „My sme zástancami toho, aby sme podpísali dodatky na tri mesiace so zdravotnými poisťovňami. S tým, že zvyšok problematických finančných zdrojov, ktoré potrebujeme na sanovanie energií, chceme vybrať vo forme poplatkov od pacientov,“ dodáva.