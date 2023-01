Koalícia prijala Matovičovu podmienku k predčasným voľbám: Ako sa teraz zmení volebný systém?!

Predčasné voľby aj dôležitá zmena zákona. Dosluhujúca koalícia prijala podmienku, ktorú vyslovil Igor Matovič (49). Tá sa týka toho, že sa do ústavy pridá to, že sa súčasne nastavený volebný systém bude dať meniť minimálne 90 hlasmi poslancov, nie 76, ako to bolo doteraz.