Neplatné 9. referendum: Fiasko či úspech?! Čo si o výsledkoch myslia odborníci

Ľudia rozhodli svojou neúčasťou. Tak ako aj v prípade predchádzajúcich ôsmich referend sa Slováci rozhodli „hlasovať najmä nohami“. Potrebných 50 % všetkých občanov sa počas soboty k urnám nedostavilo, a tak sa aj to deviate v poradí stalo neplatným.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Napriek tomu svoj názor na zmenu Ústavy SR prišlo vyjadriť takmer 1,2 milióna ľudí a politici sa sporia, či ide o silu opozície, alebo fiasko. Čo si o výsledkoch myslia odborníci?

Celková účasť na hlasovaní dosiahla 27,25 % Slovákov. Takmer všetci z tých, ktorí prišli, sa vyjadrili za to, aby sa možnosť predčasných volieb dostala do ústavy. Otázka, ktorú sformuloval Smer, totiž hovorila o tom, že by sa predčasné voľby mohli vyhlásiť referendom alebo uznesením parlamentu, na ktoré by stačilo 76 hlasov poslancov. Zatiaľ čo iniciátor Robert Fico hovoril o „ohromnom úspechu“, tak politici koalície skôr o „debakli“ či „fiasku“ a vyhodených 10 miliónoch eur, no pripúšťali, že hlas voličov nemožno ignorovať.

Aj keď ide z formálneho hľadiska o neúspech, tak prezidentka vyzýva politikov, aby zmenili ústavu. „Rešpektujem výsledky referenda o zmene ústavy a postoj občanov, ktorý tým vyjadrili. Jednak tých, ktorí sa na referende zúčastnili, a tiež tých, ktorí sa rozhodli svoj postoj vyjadriť neúčasťou. Aj keď je referendum neplatné, vzhľadom na aktuálnu vnútropolitickú krízu je nevyhnutné, aby poslanci čo najskôr prijali zmenu ústavy o predčasných voľbách v parlamente,“ skonštatovala Zuzana Čaputová.