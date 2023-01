Všetko, čo potrebujete vedieť o referende 2023: Kedy vám hrozí pokuta? Bez tohto ani nechoďte hlasovať!

Ako sa to bude líšiť od bežných volieb? Slováci naposledy išli k referendu v roku 2015, kde hlasovali o otázkach súvisiacich s LGBT ľuďmi. Vtedy k urnám zavítalo niečo vyše 940-tisíc občanov, a tak ani zďaleka nedosiahli potrebné kvórum na jeho platnosť.

Len jedna otázka

Ľudí v uliciach oslovoval najmä Smer, ktorý ešte v lete vyzbieral viac ako 400-tisíc podpisov, čo stačilo na to, aby prezidentka musela hlasovanie vyhlásiť. Po posúdení Ústavným súdom SR ostala jedna otázka: „Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady SR je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady SR, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky?“

V praxi to znamená, že Slováci v prípade platnosti referenda donútia poslancov zmeniť ústavu tak, aby do nej pripísali, že na vyhlásenie predčasných volieb stačí 76 hlasov poslancov.

Potrebná účasť

Na to, aby sa referendum stalo záväzným pre parlament, je potrebná účasť aspoň 50 % všetkých oprávnených voličov. V minulosti sa to podarilo len jednému všeľudovému hlasovaniu - o vstupe Slovenska do Európskej únie. Ak by sa to podarilo dnes, išlo by o historicky druhé úspešné referendum. Zo Smeru zaznievajú hlasy, že by bez ohľadu na platnosť za úspech považovali účasť nad milión Slovákov.