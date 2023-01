Prieskum hovorí jasne: Sklamaní Slováci chcú predčasné voľby a zhodnú sa na tomto termíne!

Politici sa nevedia dohodnúť, no občania v tom majú jasno. Takmer 58 % z nich by si prialo, aby sa predčasné voľby konali v júni, a nie až v septembri. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu JOJ, ktorý zistil aj veľké rozdiely medzi priaznivcami jednotlivých strán.

Júnové predčasné voľby si praje 57,7 % opýtaných. Za septembrový termín sa vyslovilo len 13,2 % a úplne proti predčasným voľbám je 21,5 % respondentov. Priaznivci Smeru, Hlasu, SNS a Republiky si vysoko nadpriemerne prajú predčasné voľby už v júni. Za september sa často vyslovujú voliči Progresívneho Slovenska (PS), SaS a Sme rodina, a medzi stúpencami nekonania predčasných volieb sú často voliči OĽaNO či KDH. Chcú si to celé naloviť nanovo Václav Hřích, šéf agentúry AKO Otvoriť galériu Václav Hřích, šéf agentúry AKO Zdroj: anc Výsledok odráža sklamanie voličov zo súčasnej vlády. Ako naznačujú aj čísla, dôveryhodnosť predstaviteľov vlády, vládnej koalície a vôbec politikov ako takých je veľmi nízka. Ako naznačujú aj čísla, dôveryhodnosť predstaviteľov vlády, vládnej koalície a vôbec politikov ako takých je veľmi nízka. Koniec kontroverzného paragrafu 363? Prezidentka to už nevydržala, oznámila rázny krok! Ľudia si prajú voľby zjavne v potrebe celé si to navoliť nanovo. Sledujú tie konflikty, pri ktorých človek možno niekedy už sám nevie, kto je s kým a kto je proti komu, a zrejme v tých voľbách vidia jedinú možnosť, ako to celé naštartovať odznova, bez ohľadu na to, ako to dopadne. Otvoriť galériu Prieskum Zdroj: infografika NČ