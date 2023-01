Slovensko si tento rok predčasne vyberie nový parlament: Budeme na voľby čakať 8 mesiacov? Aké možnosti sú v hre!

Už je to nevyhnutné. Slovensko tento rok čakajú predčasné voľby, no otvorená ostáva otázka, kedy sa ich dočkáme. Zatiaľ sa ako najpravdepodobnejší variant skloňuje koniec septembra - v hre je dátum 30. 9., ale úplne vylúčený ešte nie je ani jún tohto roka. V stredu popoludní sa prvýkrát stretli lídri bývalej štvorkoalície, aby sa dohodli na tom, kedy Slováci opäť pôjdu k volebným urnám.

Konečne sa posunuli, ale stále nie je vymaľované. V súčasnosti sa v zákulisí slovenskej politiky odohrávajú rokovania, ktoré sa môžu skončiť takmer hocijako. Ich záverom má byť dohoda na predčasných voľbách, ale vo vzduchu lieta niekoľko termínov, kedy by sa mohli konať.

Bývalá koalícia ako ideálny termín spomína koniec septembra, no opozícia o tom nechce ani počuť. Potrebuje sa pritom nájsť aspoň 90 hlasov poslancov, aby sa voľby mohli vyhlásiť. Najprv aj tak poslanci musia schváliť zmenu ústavy, ktorá by skrátenie volebného obdobia povoľovala. S tým by nemal byť väčší problém, horšia bude následná dohoda na samotných voľbách. Rôzne skupinky v parlamente totiž odmietajú ich konanie, čiže dohodnúť sa napokon môže aj koalícia s opozíciou.

V stredu popoludní sa lídri stretli na Úrade vlády SR, kam ich zavolal premiér Heger. Postupne prichádzali Igor Matovič, Boris Kollár, Veronika Remišová aj Richard Sulík. „Myslím si, že dôjde k dohode. Ak nedôjde, my vieme žiť aj s úradníckou vládou,“ povedal Sulík. Kollár dodal, že od Matoviča ani Hegera sa ešte nedozvedeli stanovisko, lebo si to musia prebrať v strane.