Vláda schválila nové nariadenie: Ako budú skutočne vyzerať kompenzácie? Všetko, čo potrebujete vedieť

Zobudil ich až krik podnikateľov. Po tom, čo malé firmy hlásili závratný nárast zálohových faktúr za energie na tento rok, sa vláda rozhodla meniť nariadenia.

Kabinet Eduarda Hegera (46) pôvodne plánoval uhrádzať uhradené výdavky za teplo a elektrinu až spätne, čo mohlo mnohým podnikateľom spôsobiť doslova krach. Po novom sa prepracuje celý systém a malé biznisy tak dostanú nové faktúry, kde bude už cena výrazne nižšia. Čo na to treba spraviť?

Minulý týždeň sa roztrhlo vrece so zúfalými ľuďmi, ktorí prevádzkujú reštaurácie či obchody po Slovensku a dostali prvé prepočty za energie na tento rok. Niektoré stúpli až deväťnásobne a podnikatelia sa tak pýtali, či to majú uhradiť alebo rovno zavrieť, keďže by to nevedeli utiahnuť. Chaos s faktúrami rieši vláda až v polovici januára a výsledkom je, že platiť bude pôvodný sľub o tom, že ceny tepla a elektriny budú nižšie.

„Zálohové platby sa nastavia podľa zastropovaných cien pre podnikateľov so spotrebou elektrickej energie do 30 MWh a pre podnikateľov so spotrebou plynu do 100 MWh ročne. Pri týchto podnikateľoch sme urobili zmenu a budú mať kompenzovaných nie 80 % z rozdielu, ale 100 % z rozdielu,“ skonštatoval Heger. Dôležité je podľa neho to, že firmám, ktorým už prišli zálohové predpisy s extrémne vysokými cenami, budú vystavené nové zálohové fak­túry.