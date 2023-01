Lengvarský prehovoril o čerpaní peňazí z plánu obnovy: Ovplyvní to zmena vlády?

Prípadná zmena vlády by nemala ovplyvniť čerpanie peňazí z plánu obnovy pre zdravotníctvo.

Pre TASR to uviedol dočasne poverený minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). "Dátumy sú dané, podľa toho prichádzajú peniaze v rámci jednotlivých platieb, takže nevidím dôvod, prečo by to mala ďalšia vláda meniť," dodal Lengvarský.

Verí, že z plánu obnovy sa na projekty stihnú vyčerpať všetky financie. "Čo sa týka najväčšej výzvy, teda výstavby nových nemocníc a rekonštrukcií, kde bežia dva veľké projekty, neregistrujem tam vážnejšie nedostatky," reagoval na otázku, či podľa neho nie je potrebné nejaké procesy urýchliť.

Pripomenul tiež spustenú výzvu nad päť miliónov eur pre menšie nemocnice. "Už dnes vieme, že niektoré projekty nebudú môcť byť podporené, pretože financií nie dosť na to, aby mohli byť podporené všetky," vysvetlil Lengvarský.