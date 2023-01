Heger naštval podnikateľov: Rozpútala sa drsná vojna s firmami! Absolútna blbosť, reaguje Matovič

Toto len tak nevyšumí. Premiér Eduard Heger (46) si počas víkendu poriadne zavaril svojimi vyjadreniami na adresu nezvládnutej pomoci pre podnikateľov.

Najmä malé prevádzky zaskočili vysoké zálohové faktúry za energie, ktoré mali byť podľa kompetentných zastropované. Vláda začala problém hasiť na poslednú chvíľu, pričom Heger z toho viní samotné firmy. Tie mali podľa neho prísť skôr s požiadavkou, aby sa im kompenzovali platby vopred, a nie až po tom, čo ich zaplatia.

Mnohým podnikateľom stúpli ceny deväťnásobne, pretože od nich vyžadovali dodávatelia tepla a elektriny, aby zaplatili burzové ceny energií. Tie pritom vláda zastropovala, no nedotiahla spôsob, ako ich bude kompenzovať. Po tom, čo začali malí podnikatelia hlásiť, že ide o problém a nedokážu tak svoj biznis utiahnuť, sa vláda začala o celú vec zaujímať.

Heger však z chaosu viní práve firmy. „Nikto od októbra do konca roka neprišiel: haló, zabudli ste na to, že nám prídu vysoké zálohové faktúry. Počuli ste to niekoho povedať? Pokojne mohli prísť kedykoľvek,“ kritizoval Heger.

„Prečo samosprávy v októbri alebo novembri nepovedali: počkajte, my budeme mať problém s preddavkami?“ osopil sa aj na mestá a obce. Vraj keby o tom vláda vedela, tak to by to nastavila vopred. „Takto to chceli, tak to tak majú. Teraz je nová požiadavka, prerobíme to a problém bude, chvalabohu, vyriešený,“ dodal.