Heger a Naď na odchode od Matoviča: Prekoná premiér svojho mentora? Takto to vidia odborníci

Ide do tuhého. Už v najbližších dňoch by sa mala verejnosť dozvedieť, ako to bude vyzerať v súčasne najsilnejšej politickej strane v parlamente. Nečakane sa totiž vzbúril premiér Eduard Heger (46) voči svojmu lídrovi v OĽaNO Igorovi Matovičovi (49) a obaja pripúšťajú, že sa ich cesty rozdelia.

Koľko ľudí so sebou z OĽaNO vezme a dokáže prekonať svojho mentora? Heger vypúšťa balóniky o možnom odchode z OĽaNO už dlhšie. Na stretnutí poslaneckého klubu tento týždeň naznačoval aj založenie novej strany či prestup k vznikajúcim platformám. Na politickej scéne v súčasnosti pritom vzniká viacero projektov, kde by Heger mohol skončiť.Heger vypúšťa balóniky o možnom odchode z OĽaNO už dlhšie. Stretáva sa napríklad s expremiérom Mikulášom Dzurindom, ktorý kreuje zoskupenie pravicových hnutí. „Ja som avizoval ešte koncom minulého roka, že je dôležité, aby sme aj v hnutí OĽaNO prešli sebareflexiou, ktorá sa teraz deje, ale poznáte ma veľmi dobre, ja nevynášam z rokovaní, ale prinášam vždy až záver," vyhásil Heger. V náznakoch hovorí o spájaní demokratov, ktorí by mohli podľa neho uspieť vo voľbách. Špekuluje sa o tom, že by sa on sám mohol postaviť do čela nového projektu, ktorý by tvorili niektoré existujúce strany s nízkymi preferenciami. Heger získal na podporu 76-ky dôležité poslanecké hlasy: Od SaS však prišla studená sprcha! Spolu s ním má z OĽaNO odísť aj minister obrany Jaroslav Naď „Ja mám dobré vzťahy aj s Igorom Matovičom, ale hľadáme spoločne s Eduardom Hegerom také riešenie, aby si volič mal čo vybrať v ďalších voľbách," povedal s tým, že niektoré Matovičove stanoviská považuje za príliš konzervatívne a má s nimi problém.