Namiesto roboty dovolenka v exotike? Matovič nečakane zaútočil na Hirmana: Minister reagoval!

Nečakaný úder od doterajšieho spojenca. Líder OĽaNO Igor Matovič (49) si za svoju novú obeť vybral nečakane ministra hospodárstva Karla Hirmana (52). Vo štvrtok ho v príspevku na sociálnej sieti skritizoval okrem iného za to, že si v ťažkých časoch užíva luxusnú dovolenku. Ministra, ktorého doteraz vychvaľoval, otvorene vyzýva na odchod z funkcie.

Matovič na Hirmana zareagoval v napätej atmosfére, keď sa mnohí podnikatelia sťažujú na to, že nedokážu platiť zálohové faktúry za energie. Ministerstvo hospodárstva pod Hirmanovým vedením totiž len teraz finišuje s plánom na vyplácanie štátnej pomoci, ktorú schválili v rozpočte.

Pôvodne plánovali jej poskytovanie až vo februári, no náhle to skomplikovali niekde až deväťnásobné nárasty preddavkových platieb, ktoré vyžadujú distribútori. Matovič si tak našiel nového adresáta svojich povestných útokov. Hirmana obviňuje z toho, že zatiaľ čo ľudia musia platiť vysoké účty za energie, on si dovolil vyraziť na dovolenku.

„Vzhľadom na grandiózne zlyhanie ministra hospodárstva pri (ne)riešení zálohových platieb na energie... a skutočnosť, že si od Vianoc napriek ťaživej situácii užíva pokoj na trojtýždňovej exotickej dovolenke... neviem si predstaviť, že podporím akúkoľvek novú vládu, kde by pán Hirman mal byť ministrom,“ napísal Matovič.