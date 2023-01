Za ľudí sa potáca pod tromi percentami: Hrozí, že skončí v prepadlisku dejín! Kto zachráni Remišovú?

Bojuje o prežitie. Strana Za ľudí vstupovala do politického ringu pred voľbami 2020. Voliči jej dali len necelých 6 %, a tak sa Andrej Kiska (59) porúčal z politiky. Na jeho miesto zasadla Veronika Remišová (46), pod ktorej vedením sa však nedarí prinavrátiť stratené percentá. V súčasnosti sa tak začína špekulovať, pod koho krídla sa ministerka môže ukryť.

Cez víkend Remišová pripustila, že v záujme politického prežitia je v hre spájanie sa pred voľbami. Spoločnú formáciu si vie predstaviť na platforme OĽaNO a KDH. „S lídrami strán, ako aj s premiérom Hegerom aktívne komunikujeme, ale zatiaľ nie je jasné ani to, kedy voľby budú. Preto sú to zatiaľ len orientačné rokovania. Formálne vytváranie koalície bude mať význam, keď bude známy termín volieb,“ reagovala Remišová pre Nový Čas.

Ani líder OĽaNO Igor Matovič takúto alternatívu neodmieta. „Pre zabránenie návratu politikov, ktorí vo veľkom okrádali svojich voličov, je jedným z nevyhnutných predpokladov snaha, aby žiaden dôležitý hlas neprepadol. Všetko je preto otvorené,“ povedal Novému Času. Za ľudí by podľa prieskumu AKO volilo 1,7 % voličov.

Poslanec Za ľudí Juraj Šeliga vidí spájanie síl tiež reálne. „Pravidelne komunikujem s predstaviteľmi rôznych strán vrátane KDH a premiéra Hegera, pána Kollára. Náš cieľ je postaviť silu podobnú SDK, ktorá bude schopná zostaviť vládu a nedovolí, aby sa krajina dostala do rúk ,smerohlasu‘,“ povedal.

Zaujímavé je, že ani KDH nehovorí prípadnej spolupráci nie. „KDH sa dlhodobo usiluje o spájanie kresťanskodemokratických konzervatívnych síl. V posledných týždňoch a mesiacoch som absolvoval mnoho rokovaní so zástupcami strán a tiež s osobnosťami z konzervatívneho spektra, ktoré majú záujem o spoluprácu s KDH,“ prezradil šéf KDH Milan Majerský.

Nevraživosť



Problémom by mohla byť nevraživosť medzi kresťanskými politikmi. Pred časom sa totiž práve z KDH vyčlenila Kresťanská únia Richarda Vašečku a Anny Záborskej, ktorú zobralo na kandidátku OĽaNO. Obaja však hovoria, že nebude problém opätovne spojiť sily s KDH. „Vždy som hovorila, že v najbližších voľbách nesmie prepadnúť žiadny kresťansko-konzervatívny hlas,“ dodala Záborská. Vašečka uviedol, že je pre nich dôležitá jednota.

V područí Matoviča?



Jozef Lenč, politológ



Spojenie sa s niekým, kto bude slúžiť ako výťah, či už pre Veroniku Remišovú, alebo pre celú politickú stranu, je jedinou možnosťou parlamentného pôsobenia do budúcnosti. Nesmieme zabúdať, že KDH je politická značka, ktorá tu ako jediná existuje od čias Novembra ’89. Súčasne je to však strana, ktorá sa opakovane nedostala do NR SR, takže sa bude usilovať o to, aby sa tam dostala, ale OĽaNO je subjekt vlastnený Igorom Matovičom. A nie je veľmi isté, či bude ochota KDH byť v područí nálad Igora Matoviča.