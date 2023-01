Slovensko čakajú mesiace plné výziev: 7 udalostí, ktoré otrasú politikou v roku 2023

Bude to emóciami nabitý rok! Slovensko čakajú mesiace politickej kampane, spamätúvanie sa z ekonomických problémov či prvé mená kandidátov na hlavu štátu. Nový Čas zosumarizoval 7 udalostí, ktoré zaplnia novinové strany v roku 2023.

1. Januárové referendum

Už o necelé tri týždne - 21. januára - nás čaká deviate referendum v histórii republiky. Tentoraz bude otázka znieť: „Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady je možné uskutočniť referendom alebo uznesením NR SR?“ Ide o iniciatívu Smeru a Roberta Fica, ktorý chcel takýmto spôsobom prekaziť funkčné obdobie súčasnej vlády. V zákonoch totiž nemáme možnosť, aby sa Národná rada SR rozpustila sama alebo bola odvolaná cez referendum. V praxi tak pôjdu Slováci hlasovať o tom, či sa to do zákona má pridať. Aj z historickej účasti v referendách by bolo skôr prekvapujúce, ak by sa ho zúčastnila nadpolovičná väčšina Slovákov. Inak nebude platné a jeho výsledky tak nebudú musieť politici rešpektovať.

2. Predčasné voľby alebo rekonštrukcia vlády

V decembri sa po návrhu SaS podarilo odvolať vládu Eduarda Hegera, ktorá tak v súčasnosti vládne v demisii. Prezidentka Zuzana Čaputová dala lídrom podmienku, že do konca januára majú „prijať všetky potrebné rozhodnutia smerujúce k predčasným voľbám“. Ona sama považuje za potrebné, aby sa ľudia mohli rozhodnúť v prvom polroku 2023. K tomu, aby takéto voľby boli vyhlásené, sú však potrebné viaceré kroky. Politici musia prijať ústavný zákon o možnosti rozpustiť parlament a následne aj odhlasovať predčasné voľby. Na to potrebujú 90 hlasov a vzhľadom na to, že SaS aj OĽaNO nechcú predčasné voľby, tak takýto počet poslancov zatiaľ neexistuje. V hre je aj možnosť rekonštrukcie Hegerovho kabinetu a výmena viacerých ministrov.