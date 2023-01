Prezidentka Čaputová predniesla novoročný prejav a rozdala ocenenia: Silné slová o slobode a našej krajine

Zdravie, pokoj a spokojnosť v kruhu najbližších. Tak znelo želanie prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej (49), ktorým začala svoj novoročný prejav.

Vo svojom príhovore spomenula aj tragickú udalosť zo Zámockej ulice, kde rukou vraha zahynuli dvaja príslušníci LGBTI+ komunity, ako aj vojnu na Ukrajine. Zdôraznila, že dnešným dňom nielen vstupujeme do nového roku, ale zároveň si pripomíname tridsiate výročie samostatnosti Slovenskej republiky a pri tejto príležitosti ocenila aj významné osobnosti našej krajiny. Prezidentka prirovnala vek krajiny k ľudskému životu. „V prípade ľudského života je tridsiatka vekom, v ktorom sa z obdobia mladosti dostávame do veku zrelosti.

Je to vek jednej ľudskej generácie. Pre spoločnosť či pre štát však takéto výročie predstavuje tiež príležitosť pozrieť sa na príbeh našej krajiny cez optiku dlhších časových úsekov - akokoľvek našu pozornosť teraz strhávajú aktuálne udalosti súvisiace s politickou krízou,“ povedala Zuzana Čaputová. Podľa hlavy štátu žijeme unikátne obdobie. „Slováci ešte nikdy vo svojej histórii nedostali šancu prežiť tri desaťročia v demokracii, slobode a zároveň vo vlastnom štáte. Dnes to považujeme za samozrejmosť a väčšina z nás verí, že to tak aj ostane,“ povedala.

Zápasy o prežitie



Podľa prezidentky obdobiu demokracie predchádzalo veľa dôležitých zápasov o prežitie, o individuálnu i národnú slobodu, o politickú a občiansku rovnosť, tiež zápasov o jazyk, vzdelanie, o uchovanie viery či kultúrnej a prírodnej rozmanitosti našej krajiny. Nezabudla pripomenúť, že od okamihu, keď prví šťastlivci pred 33 rokmi strihali ostnaté drôty na hranici s Rakúskom, sme sa stali súčasťou sveta, na ktorý sme predtým hľadeli iba spoza železnej opony. Dnes je podľa nej Slovensko rešpektovaným štátom, súčasťou Európskej únie, Severoatlantickej aliancie, menovej únie aj schengenského priestoru.