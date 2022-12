Hlášky politikov, na ktorých sa zabávalo celé Slovensko: Toto sú najlepšie perly roka 2022!

Nedali sa zahanbiť ani tento rok! Mnohí politici sa posledné mesiace dostali do slovných prekáračiek s kolegami alebo vytvorili spojenia, nad ktorými sa rozum zastavoval. Nový Čas zosumarizoval najväčšie perly roka 2022, ktoré zazneli z úst verejných funkcionárov. Na čom sme sa zábavali?

O nevhodnom oblečení žien

Milan Kuriak, OĽaNO

- U mnohých dnešných žien je cudnosť neznámy pojem... O to zarážajúcejšie je odhaľovanie sa vydatých žien v rokoch a ich ,módne‘ doplnky od hlavy po členky nôh sú tiež zarážajúce a na zamyslenie...

O ponuke od Matoviča

Robert Fico, Smer

- To ja mám teraz vyjednávať s Matovičom? Prosím vás, veď on nás zatvára všetkých a teraz, keď je zle, tak nám posiela ponuky, že poďme sa dohodnúť, že vyfajčíme so saskou, vyfajčíme s hentými. Prepáčte, to sme kde?



O vyradení NR SR

Robert Halák, OĽaNO

- Otvoril som skrinku a videl odpojený kábel. Povedal som si, asi to treba zapojiť, tak som to zapojil, aby to mohlo fungovať.



O proteste Tabák proti raketovým systémom S-300

Jaroslav Naď, OĽaNO

- Vždy som si vážil odbornosť Romany v raketových systémoch, špeciálne tenisové rakety sú jej doména. Nech sa drží tejto témy, tam má aj čo odborne povedať, ostatné veci nech nechá na odborníkov.