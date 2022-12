Europoslanec a spoluzakladateľ Smeru Miroslav Číž († 68): Varovný telefonát 3 dni pred smrťou!

Odišiel príliš skoro. Vo štvrtok ráno zomrel europoslanec a dlhoročný poslanec Miroslav Číž († 68). Politika, ktorý stál ešte pri zakladaní Smeru, dlhodobo trápili zdravotné problémy, kvôli ktorým už takmer nemohol vykonávať svoju prácu.

Na jeho zdraví sa podpísal aj covid, o konkrétnej diagnóze, ktorá ho stála život, však verejne jeho blízki nehovoria. Príčinou smrti má byť celkový kolaps organizmu.

Ako na neho spomínajú politici? Číž pôsobil od roku 2019 ako poslanec Európskeho parlamentu. Jeho smerácka kolegyňa, rovnako europoslankyňa Monika Beňová, o ňom hovorí ako o človeku s dobrým srdcom.

„Takto pred rokom prišla choroba, chodila som za ním aj keď bol v nemocnici. Vyzeralo to už veľmi nádejne. Dokonca sme žartovali, že v januári pôjdeme spolu na obed v Štrasburgu. Pred tromi dňami mi volal, že sa mu zhoršil stav, že potrebuje nové lieky. V stredu ho odviezli do nemocnice a už to bolo veľmi rýchle. Nečakala som to, je to pre mňa o to smutnejšie, že sme mali plány od toho januára,“ povedala Novému Času Beňová.

„Tak dúfam, že si môže tak sám v sebe povedať: mal som pekný život. Lebo to je dôležité, keď odídete, aby ste vedeli, že ste mali pekný život a že tí, ktorých tu zanechávate, budú na vás myslieť s úctou a rešpektom a ja naňho tak určite budem spomínať,“ uviedla dlhoročná členka Smeru.