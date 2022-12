Exminister Kozlík na rovinu: Nezvratné chyby federácie a z tohto štát nemal ani korunu

Za existencie samostatnej Slovenskej republiky bola najväčšou chybou privatizácia strategických sieťových odvetví a bánk. Prinieslo to stratu bezprostredného dosahu štátu na kľúčové odvetvia, ktoré si veľké európske štáty zachovali. Doposiaľ to aj znamená odlev mnohých miliárd eur zdrojov do zahraničia.

Doposiaľ to aj znamená odlev mnohých miliárd eur zdrojov do zahraničia. Pri príležitosti blížiaceho sa 30. výročia samostatnosti SR to pre TASR povedal bývalý politik a niekdajší minister financií Sergej Kozlík. "Mnohé nezvratné chyby sa udiali už počas federácie. Vnútorný trh bol po zavedení konvertibilnej meny sprevádzanej prudkou infláciou predčasne úplne otvorený konkurenčne lepšie pripraveným veľkým zahraničným firmám," skonštatoval. V malej privatizácii boli, ako tvrdí, sprivatizované veľkoobchodné a maloobchodné prevádzky, čím tuzemskí veľkovýrobcovia textilu, obuvi, nábytku a ďalší stratili kontakt s trhom a nedokázali konkurovať dravým zahraničným producentom. "Často dodávajúcim za výpredajové dumpingové ceny," podotkol. Rozsypali sa, ako Kozlík ďalej uviedol, celé odvetvia spotrebného priemyslu. Kupónová privatizácia priniesla podľa jeho slov anonymných neadresných vlastníkov a umožnila vznik finančných skupín. "Štát z nej nezískal ani korunu, väčšina malých investorov - DIK-ov o svoje malé podiely prišla. Podiel malej a kupónovej privatizácie na privatizovanom majetku SR tvoril zhruba 33 percent," povedal.