Politológovia o stroskotanej vláde: Čo Slovensku pomôže a aký scenár je najpravdepodobnejší?

Stabilným riešením súčasnej politickej situácie by bolo vytvorenie vlády, ktorá opätovne získa podporu parlamentu. Zhodujú sa na tom politológovia z Univerzity Komenského (UK) v Bratislave.

Možnosť stabilnej väčšiny v Národnej rade (NR) SR pre novovytvorenú či zrekonštruovanú vládu však vníma politologička Aneta Világi za málo pravdepodobnú. Predčasné voľby považuje za reálnejší scenár.

"Slovensko je parlamentnou demokraciou, ktorej podstatou je to, že sa vláda zodpovedá parlamentu. Často na to zabúdame, osobitne v posledných rokoch kríz, pandémie či vojny na Ukrajine. Taký systém vládnutia teda umožňuje, že sa vlády menia, i keď parlament zostáva bezo zmeny," upozornil pre TASR politológ Erik Láštic. V tomto kontexte je podľa neho stabilným riešením vytvorenie vlády, ktorá opätovne získa podporu parlamentu. "Ak sa takáto väčšina v parlamente ani po opakovaných pokusoch nenájde, majú nasledovať parlamentné voľby, v ktorých voliči rozhodnú o novom parlamente, ktorý takúto väčšinu nájde," doplnil.

Z hľadiska stability by bola podľa Világi najlepšia možnosť, ak by sa v parlamente našla stabilná väčšina pre novovytvorenú či zrekonštruovanú vládu zostavenú v aktuálnom parlamente. Vníma ju však ako málo pravdepodobnú. "Ak by sa aj aktuálne našla väčšina, ktorá by vyslovila dôveru takejto vláde, je malá pravdepodobnosť, že by išlo o stabilnú väčšinu poslancov podporujúcu vládu štandardným spôsobom," povedala pre TASR.