Schválili naplnenie štátnej kasy: Jednoduchý prehľad toho, čo znamená rozpočet pre Slovensko

Majú to za sebou! Vláde v demisii na čele s premiérom Eduardom Hegerom (46) sa podarilo v parlamente presadiť štátny rozpočet na rok 2023. Okolo zákona roka bolo veľké množstvo diskusie, ktorá sa zvrhla na boj medzi OĽaNO a SaS.

Po tom, čo sa z debát stiahol dosluhujúci minister financií Igor Matovič (49), sa podarilo vyrokovať dohodu. Čo všetko obsahuje schválený rozpočet?



Energetická pomoc

2,6 miliardy eur pre domácnosti

900 miliónov eur pre firmy

Najdôležitejší výsledok je, že ceny energií by mali na budúci rok zostať nezmenené, resp. len mierne zvýšené. Štát naleje miliardy eur distribútorom, ktorí musia platiť obrovské sumy za nákup elektriny či plynu pod vplyvom ruskej invázie na Ukrajinu. Pre domácnosti to znamená, že cena elektriny sa nezvýši napriek tomu, že štát má problém s uzatvorením zmluvy so Slovenskými elektrárňami. Zabezpečí to Slovenský plynárenský priemysel, ktorému vláda nariadila dodávky elektriny za znížené ceny. Okrem toho sa ráta s tým, že za plyn a teplo zaplatíte maximálne o 15 % viac ako v tomto roku. Okrem toho sa bude pokračovať v pomoci podnikom do výšky 80 % ich spotreby energií pri elektrine z ceny nad 199 € a pri plyne nad 99 €.

Viac pre zdravotníctvo, školstvo a ver. správu

500 miliónov eur pre zdravotníkov

1 miliarda eur pre učiteľov a štátnych zamestnancov

Po namáhavých vyjednávaniach najskôr so školskými a neskôr aj s lekárskymi odborármi poskytne štát o stámilióny eur viac zdravotníctvu aj školstvu. Prioritou budú zvýšené platy pre učiteľov, lekárov aj zdravotníckych pracovníkov. Okrem toho sa do zdravotníctva preleje o 820 miliónov eur viac, ako sa pôvodne plánovalo. Peniaze sa majú použiť najmä pre ambulancie, ktoré sa sťažujú na to, že s nimi rozpočet nerátal. Kompetentní pripomínajú, že rozpočet ráta aj s vyššími platmi pre štátnych zamestnancov.