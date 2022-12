Je to napäté! Rozpočet schválili, politická kríza pokračuje: Dohodnú sa aj na spoločnej vláde?

Aj keď najdôležitejší zákon roka prešiel v NR SR ústavnou väčšinou, stále nie je jasné, akú vládu bude mať Slovensko budúci rok.

Rokovania medzi lídrami strán sú na mŕtvom bode a každý má nejaké predstavy o tom, ako by mali pokračovať. Najbližšie sa stretávajú v parlamente až 24. januára, no prezidentka dala na vyriešenie situácie čas len do konca januára. Potom bude zrejme zvažovať úradnícku vládu.

Už dnes v Prezidentskom paláci premiér Eduard Heger požiada Zuzanu Čaputovú, aby Igora Matoviča zbavila poverenia riadiť ministerstvo financií. Matovič sa tak zrejme vracia do parlamentu. „Ja sa ešte rozhodnem,“ oznámil líder OĽaNO, ktorý pripomína, že svoju funkciu ponúkol on sám, aby umožnil prijatie rozpočtu.

Richardovi Sulíkovi sa ho podarilo vyšachovať z druhej funkcie vo vláde - po premiérskom kresle opúšťa aj kreslo ministra.Čuduje sa nad výrokmi Sulíka, ktorý mu najskôr ponúkal vytvorenie koalície s podporou aspoň 76 hlasov v parlamente, no to už odvolal.