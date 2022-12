Sulík po odvolaní vlády podporí naplnenie štátnej kasy: Čím podmienili schválenie rozpočtu!

Minulý týždeň hlasoval za jeho pád, teraz stáli bok po boku. Šéf SaS Richard Sulík (54) v utorok večer oznámil, že jeho strana 20 hlasmi poslancov podporí rozpočet, ktorý pripravila vláda Eduarda Hegera (46).

Premiér, ktorého len pred pár dňami odvolali vďaka hlasom liberálov, hovorí, že SaS je kľúčová na to, aby dokázali doručiť pomoc ľuďom.

1. Obmedzenie míňania - výdavkové limity

Na prvý pohľad menej zromiteľný bod v sebe skrýva to, že štát nemôže míňať veľa peňazí na „uplácanie“ voličov podľa rozmaru tej - ktorej garnitúry. Problém bol v tom, že v súčasnosti by podobné obmedzenie mohlo spôsobiť menšiu pomoc v kríze, ktorú štát nepredpokladal. Po tom, čo Sme rodina vetovala výdavkové limity sa hľadala možnosť, ako ich prijať do štátneho rozpočtu.

Dôležité to podľa premiéra Eduarda Hegera bolo aj kvôli stámiliónom eur, ktoré na Slovensko tečú v rámci Plánu obnovy Európskej únie. Vláda tak nedávno prijala zákon, ktorý hovorí, že tieto limity, nebudeme musieť dodržiavať, ak budú pozastavené európske rozpočtové pravidlá. „Výdavkové limity budú silné puto, kazajka, pre príliš rozšafných ministrov financií,“ povedal Sulík.