Koľko budeme platiť za energie? Hirman pre problémy v elektrárňach spúšťa plán B!

Toto nečakali. Minister hospodárstva Karel Hirman (52) prevzal rezort v čase, keď všetci na Slovensku čakali, ako dopadnú rokovania o lacnejšej energii pre domácnosti. Vláda stále ubezpečuje, že ak prejde rozpočet, tak sa naplnia sľuby politikov.

Najnovšie však Hirman priznal, že pri elektrine musia spustiť plán B, keďže Slovenské elektrárne majú problémy s tretím blokom jadrovej elektrárne Mochovce.

Ešte na jar sa Igor Matovič, Richard Sulík a Eduard Heger postavili pred verejnosť a oznámili, že ľudia budú mať garantovanú lacnejšiu elektrinu vďaka memorandu so Slovenskými elektrárňami. Prešlo niekoľko mesiacov a pôvodný plán sa značne narušil.

Súčasný minister Hirman hovorí, že rokovania so Slovenskými elektrárňami sú veľmi zložité a situácia sa od septembra skôr zhoršovala. „Nie kvôli tomu, že by sme sa nechceli dohodnúť, ale kvôli vývoju hospodárenia Slovenských elektrární. Základný problém je, že sa nepodarí v tomto roku uviesť do plnej prevádzky tretí blok Mochoviec, čo vytvára enormný tlak na finančnú situáciu samotnej firmy,“ vysvetľuje Hirman.

Energetický gigant totiž mal byť v pluse 400 miliónov eur, ale realitou je, že im chýba 211 miliónov eur. Čo z toho celého vyplýva pre domácnosti? Elektrárne stále nepodpísali zmluvu so štátom na to, aby najbližšie dva roky dodávali lacnejšiu elektrinu.