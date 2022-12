Dokážeme po prípadnom neschválení rozpočtu udržať ceny energií? Analytici prehovorili!

Pomôže štát s energiami rodinám a firmám, aj keď v parlamente neprejde štátny rozpočet?

Schválenie najdôležitejšieho zákona v roku je ohrozené, na jeho podporu sa pravdepodobne nenájde dosť hlasov. Ceny za elektrinu a plyn, ktoré vláda Eduarda Hegera garantovala, už teda nemusia platiť. Koalícia a opozícia sa v názore na to, či rozpočtové provizórium ohrozí garantované ceny, rozchádzajú.

Spôsobí pád vlády zdraženie energií, alebo nie? Strana SaS Richarda Sulíka, ktorá opustila koalíciu ešte na začiatku septembra, už dlhodobo avizuje, že rozpočet v podobe, v akej je pripravený, nepodporí. Minister financií Igor Matovič napriek tomu dúfa, že nájdu 76 poslancov, ktorí by zákon roka schválili, a ráta zrejme aj s niektorými hlasmi SaS. Možné rozpočtové provizórium označil za katastrofu pre štát.

„Ak bude prijatý štátny rozpočet, tak vieme pomáhať rôznymi spôsobmi. Ale v rozpočtovom provizóriu nie,“ povedal šéf parlamentu a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár. Dokázal by štát pomôcť s energiami, aj keby rozpočet neprešiel? „Bolo by to veľmi ťažké a o tom, že by sa rozpočet neschválil, nechceme radšej ani uvažovať,“ uviedla pre Nový Čas hovorkyňa Sme rodina Linda Tribusová.

Schválenie rozpočtu je dôležité na to, aby ľudia dostali vyrovnanie za zvýšené zálohové platby za energie. „Keď sa urobia všetky opatrenia a Národná rada predsa len schváli rozpočet, aby mohli byť kompenzované, tak ľudia aj keď navýšené prostriedky zaplatia, tak ich dostanú najneskôr vo vyúčtovaní naspäť,“ uviedol minister hospodárstva Karol Hirman.