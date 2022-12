Pri podávaní Matovičovej demisie zasiahol Pročko: Takýmito slovami mal odhovoriť šéfa OĽANO!

O osude vládnej koalície rozhodol poslanec OĽaNO Jozef Pročko.

Práve on podľa našich informácií vo štvrtok večer telefonoval s ministrom financií Igorom Matovičom a poradil mu, aby demisiu, ktorú už odovzdal, zobral naspäť. Podľa poslancov SaS, ktorých sme oslovili, boli pritom viacerí z nich do poslednej chvíle pripravení Hegerovu vládu podržať a ich rozhodnutie zvrátilo až Matovičovo späťvzatie demisie.

Človekom, o ktorom Matovič hovoril, že si ho veľmi váži, no nechce prezradiť jeho meno, nie je nakoniec žiadna záhadná morálna autorita, ale bývalý herec a výrečný televízny zabávač Jožo Pročko. Potvrdil nám to dôveryhodný zdroj, ktorý si prial zostať v anonymite. Pýtali sme sa na to aj samotného Pročka, ten to nepoprel ani nepotvrdil. „Počas celého aktu podávania demisie telefonoval. Ešte som sa s niečím takým nestretol,“ komentoval dianie v Prezidentskom paláci kancelár Metod Špaček, ktorému nakoniec Matovič demisiu zobral z rúk so slovami, že si ju rozmyslel.

Na telefóne mal v tom čase práve Pročka, ktorému počas odovzdávania demisie zavolal s tým, že sa bojí, či strana SaS dodrží svoju časť dohody. Tou malo údajne byť, že výmenou za Matovičovu demisiu SaS nepoloží vládu a neskôr zahlasuje aj za rozpočet.