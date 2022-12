Cirkus v parlamente pokračuje aj po páde vlády: Vznikne nová koalícia? Aké riešenie kto presadzuje!

Úradnícka vláda, predčasné voľby a nová koalícia na pôdoryse súčasného parlamentu. Parlamentné strany sa nevedia zhodnúť, ktorý z týchto scenárov by bol pre krajinu najprospešnejší. Väčšina opozičných strán je jednoznačne za predčasné voľby.

V koalícii - súčasnej, aj tej nedávnej vrátane SaS - však platí skôr to, že koľko strán, toľko názorov. OĽaNO chce hľadať novú väčšinu v parlamente, Sme rodina je za predčasné voľby a SaS si vie predstaviť aj úradnícku vládu vymenovanú prezidentkou. Ktoré riešenie nakoniec vyhrá?

Prezidentka Zuzana Čaputová vyzvala parlamentné strany, aby sa pokúsili nájsť dohodu na predčasných voľbách a zmene ústavy, ktorá by umožnila skrátenie volebného obdobia. K takémuto riešeniu majú dospieť do konca januára a predčasné voľby by sa tak mali konať najneskôr do konca júna.

Problémom však je, že na zmenu ústavy sa zrejme nenájde potrebných 90 hlasov poslancov. „Vyzýva nás k tomu Ústavný súd, vyzýva nás k tomu prezidentka. Čo potrebujeme? Aby nás k tomu ešte vyzvali nejakí rastafariáni, alebo kto?“ hneval sa v nedeľu v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 predseda parlamentu Boris Kollár.