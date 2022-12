Matovič obvinil z úplatkárstva Sulíka aj Krošláka: Pôjde s dôkazmi na políciu?!

Existujú dôkazy o závažnom korupčnom správaní Richarda Sulíka? S týmto tvrdením totiž prišiel hneď po páde vlády šéf OĽaNO Igor Matovič (49), pričom pridal aj to, že skorumpovaný je podľa neho aj poslanec Ján Krošlák. Ten je presvedčený, že ide len o tradičné Matovičovo vyvršovanie sa na ľuďoch, ktorí sa mu postavili do cesty. On aj nami oslovení odborníci sa navyše pýtajú, prečo Matovič údajnú korupciu nenahlásil na polícii.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii Dôkazy o údajnej korupcii zo strany Sulíka chce Matovič zverejniť pred budúcimi voľbami. Samotný Sulík však odmietol akékoľvek podozrenia. „Ak sú podozrenia, verím, že polícia to riadne vyšetrí,“ povedal v diskusnej relácii televízie JOJ Sulík, ktorý nám potvrdil, že zvažuje trestné oznámenie. Polícia, ktorá by mohla takéto informácie začať vyšetrovať aj sama, reagovala s tým, že sa ku konkrétnym postupom zatiaľ nemôže vyjadrovať. Zatiaľ čo o povahe údajnej Sulíkovej korupcie Matovič mlčí a nechcel sa k nej vyjadriť ani pre Nový Čas, to, čo má za zlé Krošlákovi, konkretizoval už po páde vlády. „V mobile mám správu od Jána Krošláka, ktorý bol prvý z hrdinov, ktorému sa akosi obrátilo svedomie. V júni 2020, ešte keď som bol premiér, mi písal o tom, ako by bolo správne podplácať aktívnych policajtov, aby nám poskytovali informácie,“ povedal o Krošlákovi po tom, ako tento poslanec zahlasoval za pád vlády. Podľa Krošláka to však bolo úplne inak. pokračovanie ‹ 1 2 3 ›