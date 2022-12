Kollár prezradil, čo sa deje v zákulisí: Tak to sa budete diviť, čo robí šéf parlamentu

Predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) potvrdil prebiehajúce rokovania s predstaviteľmi strán k riešeniu situácie po páde vlády.

Po stretnutí s predsedom Hlasu-SD Petrom Pellegrinim a nedeľňajšou plánovanou schôdzkou s lídrom Smeru-SD Robertom Ficom avizoval pondelkové (19. 12.) stretnutie s dočasne povereným predsedom vlády Eduardom Hegerom (OĽANO) a Richardom Sulíkom (SaS). "Musím zozbierať všetky argumenty všetkých strán," uviedol v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

Predseda Smeru-SD sa v diskusii zasadzoval za čo najrýchlejšiu dohodu o predčasných voľbách. Slovensko by podľa predstaviteľa opozície malo dostať politický advent. "Situáciu by výrazne upokojilo, ak by sme čo najrýchlejšie oznámili, že sme sa dohodli na zmene ústavy a konaní predčasných volieb," upozornil. Priznal však, že tomuto ideálnemu scenáru neverí. "Nepredpokladám, že nasledujúci týždeň bude v parlamentne politicky adventný," upozornil.

Ak sa dohoda na voľbách nezrodí, realitou bude podľa Kollára úradnícky kabinet menovaný prezidentkou Zuzanou Čaputovou, takýmto scenárom však nie je nadšený. Šéf Sme rodina registruje aj úvahy o rekonštrukcii vlády, definitívne sa k nim však chce vyjadriť až po stretnutí s predstaviteľmi OĽANO a SaS.