OĽaNO a SaS môžu zabrániť žiadosti prezidentky! V hre je úradnícka vláda: Zablokujú predčasné voľby?

Myslia si, že budú pokračovať, akoby sa nič nestalo? Aj po vyslovení nedôvery a odvolaní vlády Eduarda Hegera (46) nie je jasné, čo bude so slovenskou politikou ďalej. Prezidentka síce žiada predčasné voľby do konca júna 2023, ale v praxi to majú v rukách poslanci.