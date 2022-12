Fico po pochovaní vlády neskrýva radosť: Som hrdý, že... Aké vidí východisko z krízy?

Predseda strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico je hrdý, že jeho strana prispela k pádu vlády.

„Nasledujúci týždeň bude rozhodujúci. Je dobré, že vláda v demisii je pod tlakom možného vytvorenia úradníckej vlády. Tlak má zabezpečiť, že sa v Národnej rade (NR) SR dohodneme na predčasných parlamentných voľbách," uviedol Fico dnes na tlačovej konferencii. Zároveň dodal, že je skeptický. „Je len veľmi malá pravdepodobnosť, že budeme schopní zmeniť Ústavu SR tento týždeň, keď vidím, ako sa hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti rozpadá," tvrdí predseda Smeru-SD. Taktiež si myslí, že strana Sloboda a Solidarita nechce predčasné voľby, pretože chce podporovať túto vládu a byť jej súčasťou.

Robert Fico tvrdí, že predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) bude žiadať o čo najrýchlejšie stretnutie. „Myslím si, že sa premeškali tri dni. Už v piatok malo byť rokovanie lídrov politických strán a v pondelok sme už mali rokovať o prvých veciach. Ideálne by bolo, keby sa stretnutie uskutoční v nedeľu 18. decembra v popoludňajších hodinách," vyhlásil Fico.

Zároveň zdôraznil, že jeho strana je pripravená podporiť návrh o štátnom rozpočte za predpokladu, že prejde určitými úpravami. „Máme návrhy, ktoré predložil poslanec NR SR Ladislav Kamenický (Smer-SD). Navrhoval presunutie určitých zdrojov do sociálnej oblasti, zdravotníctva a školstva. Ak koalícia chce podporu rozpočtu, bude musieť rešpektovať naše pozmeňujúce návrhy," doplnil.

Predseda Smeru-SD je zároveň presvedčený, že januárové referendum môže byť jediným východiskom zo súčasnej krízy. „Referendum nadobúda životný význam pre slovenskú demokraciu, pretože by garantovalo, že predčasné parlamentné voľby by mohlo vyvolať len 76 poslancov v NR SR," zdôraznil. Zároveň uviedol, že keby dosiahli predmet referenda v parlamente zmenou ústavy, tak do nej budú chcieť zakomponovať ustanovenie, ktoré umožní nekonanie referenda.