Prezidentka odvolala vládu Hegera: Jasný apel na politických lídrov! Ako sa zvýšia jej kompetencie?

Rozhodnutia chce čo najskôr. Prezidentka Zuzana Čaputová (49) v piatok popoludní odvolala vládu Eduarda Hegera (46) po 20 mesiacoch vo funkcii.

Zo zákona ju musela aj opätovne poveriť vládnutím a tak zostáva premiérom Heger v demisii. Vo svojej reči hlava štátu jasne povedala, že od politických lídrov chce čo najskôr poznať dohodu, ktorá zabezpečí predčasné voľby. Ak sa tak nestane do konca januára 2023, tak podľa ústavného experta bude mať možnosť vymenovať svoju úradnícku vládu.

Čaputová pripomenula, že ešte počas odvolávania v parlamente u nej v paláci prebehla nedôstojná situácia, ktorú vyvolal minister financií Igor Matovič, keď doniesol a vzal späť svoju demisiu. Hegerovi v piatok oznámila, že v zmysle ústavy ho poveruje vykonávaním premiérskych právomocí, ale v obmedzenom rozsahu.

„A to až do vymenovania novej vlády. Z povahy veci je zrejmé, že takáto vláda nemôže zabezpečovať všetky potrebné kompetencie a je teda jednoznačne vládou dočasnou. Z reakcií politických lídrov po včerajšom rozhodnutí Národnej rady SR je taktiež zrejmé, že tu nie je politická vôľa na zostavení novej vlády s podporou a legitimitou parlamentu,“ skonštatovala prezidentka. Hegera preto otvorene požiadala, aby spolu s ďalšími politickými reprezentantmi urobili všetky kroky k tomu, aby v parlamente prijali do konca januára potrebné rozhodnutia na predčasné voľby.