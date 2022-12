Dve verzie jednej demisie: Čo sa naozaj stalo u Čaputovej! Právni experti o tom, či bol Matovič odvolaný

Ani pri páde vlády si neodpustil veľký rozruch! Šéf OĽaNO Igor Matovič (49) chcel pôvodne zachrániť svoju vládu tým, že podá do rúk prezidentky demisiu. Prišiel tak do Prezidentského paláca, kde ju vložil do rúk kancelára. Na poslednú chvíľu však zmenil názor a po podpise a odovzdaní si ju vzal späť.

Experti na právo však začali polemizovať o tom, či by Matovič vôbec mal ešte sedieť na stoličke ministra. Ikonický moment slovenskej politiky, ktorý bude ešte dlho symbolom súčasného diania. Minister financií Matovič prichádza do Prezidentskej kancelárie s podpísanou demisiou, keď mu však prezidentkin kancelár Metod Špaček (47) prinesie naspäť overenú kópiu, vezme si nielen ju, ale aj originál a zahlási, že si celú demisiu rozmyslel.

„My sme potvrdili jej prijatie, následne, počas toho, ako sme vytvárali kópiu, aby sme mu ju odovzdali, tak si z mojich rúk vytrhol obidve, kópiu aj originál, otočil sa, odišiel. Zazneli slová: ,Viete čo, rozmyslel som si to‘. Počas celého aktu podávania demisie telefonoval,“ opísal dianie kancelár Špaček.

Matovič sa bráni tým, že Špačkovi dokumenty z rúk nevytrhol, ale si ich iba pokojne zobral. „Ak by som ich vytrhával, asi by boli roztrhnuté. Normálne som si zobral kópiu aj originál. To, že to bolo nezvyčajné, priznávam,“ uviedol minister. Podľa Špačka je však jedno, akou intenzitou si ich Matovič z jeho rúk prevzal, podstatné je to, že mu ich neočakávane vzal.

„Mal som v rukách dve demisie a potom som ich nemal. To je podobné, ako keby som mal v rukách mobilný telefón a zrazu ho nemám. Môžete to nazvať hocijako, ale faktom je, že som mu tú demisiu nepodával, on si ju zobral sám,“ komentoval Špaček.