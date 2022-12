Veľká anketa politických strán: Rozpočet či predčasné voľby? Týmto podmieňujú podporu

Malo by Slovensko smerovať k predčasným voľbám, kedy by sa mali konať a dá sa v tejto situácii očakávať schválenie štátneho rozpočtu?

Parlamentné strany sa v týchto otázkach líšia nielen podľa toho, či patria do odchádzajúcej koalície či do opozície. Zatiaľ však v NR SR nie je potrebných 90 hlasov na odklepnutie volieb ani 76 poslancov na schválenie rozpočtu. S čím idú lídri do vyjednávaní?

ĽSNS

Voľby čím skôr

Kotlebovci majú jasné stanovisko. „Preferujeme predčasné voľby a chceme, aby boli čím skôr. Rozpočet nepodporíme.“

Za ľudí sa nevyjadrili.

OĽaNO

Musíme schváliť peniaze pre ľudí

Minister financií v demisii Igor Matovič o páde vlády a rozpočte: „Ľudia, ktorí chcú, aby im bolo čo najlepšie, sa tešia z toho, že padla vláda pred Vianocami. My stojíme na úpätí katastrofy, nemáme prijatý rozpočet, potrebujeme nabiť kredit distribučným spoločnostiam, aby nechodili ľuďom zálohové faktúry o 100-200 % vyššie za energie, a ten blbec (Peter Pellegrini) sa tu pred vami tešil. Očakávame absolútnu pomstychtivosť pri každom jednom rozhodnutí, ktoré nás čaká.“ Premiér Eduard Heger o tom, za akých okolností podporia v OĽaNO predčasné voľby a či s nimi súhlasia, hovoriť nechcel. Cez víkend mali mať snem, ktorý sa však odložil.

Sme rodina

Slováci rozhodnú v prvom polroku

Boris Kollár

Predseda Boris Kollár o predčasných voľbách má jasno. „Ja sa zhodujem v termíne predčasných volieb s pani prezidentkou,“ tvrdí Kollár, podľa ktorého by sa mali konať v júni alebo ešte lepšie v máji. Prezidentka Zuzana Čaputová predtým vyhlásila, že by sa mali odohrať v prvom polroku budúceho roka. Pri rozpočte Kollár hovorí, že priority sú jasné. „Budem robiť všetky kroky pre to, aby sme uchránili ľudí pred vysokými cenami energií. Dôležité je pre mňa chrániť občanov. Vôbec sa nebudeme zaoberať žabomyšími vojnami, urážkami či sebaľútosťou. Musíme urobiť dve veci - prijať rozpočet a pripraviť Slovensko na predčasné voľby najneskôr do 30. júna.“