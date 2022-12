Sulík priznal: Zvažovali sme i stiahnutie návrhu na vyslovenie nedôvery

Strana SaS bola naklonená odkladu hlasovania a možno i stiahnutiu návrhu na vysloveniu nedôvery vláde, tento scenár však zhatil postoj ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) pri podávaní demisie a jeho finálne rozhodnutie tak neurobiť.

V diskusnej televíznej relácii TV Joj Na hrane to uviedol líder SaS Richard Sulík. "Dohodli sme sa s predsedom poslaneckého klubu OĽANO Michalom Šipošom na dvojhodinovom odložení hlasovania, aby sme si ešte vyjasnili stanoviská," skonštatoval Sulík o situácii v parlamente pri avizovanom podaní demisie Matoviča. To, že sa napokon hlasovalo, pripisuje Sulík práve Matovičovej reakcii vziať svoju demisiu späť. "Symbolizuje to ten chaos, ktorý tu bol v predchádzajúcom období pri riadení krajiny," dodal.

Sulík nemá dôkazy o kupovaní hlasov poslancov, ktorí by podporili pád vlády. Priznal ale, že v parlamente bolo "strašne veľa šumov a klebiet". Ak sú reálne podozrenia, vyzýva políciu, aby to dôsledne preverila.

Nebojí sa, že podanie návrhu na vyslovenie nedôvery vláde a štvrtkové hlasovanie zaň bude liberálov diskreditovať a poškodí im v najbližších voľbách. Zopakoval, že SaS nie je za predčasné voľby, ale preferuje buď rekonštrukciu vlády, alebo kabinet zložený z odborníkov. Nemyslí si, že by tieto možnosti boli "mimo hry". Upozorňuje, že na dohodu o predčasných voľbách je potrebné nájsť 90 hlasov.